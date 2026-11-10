Глава Tesla Ілон Маск може увійти до делегації Трампа на APEC — South China Morning Post

У Китаї глава Tesla і SpaceX Ілон Маск та генеральний директор Mastercard Майкл Мібах, як очікується, приєднаються до делегації президента США Дональда Трампа на саміті APEC наступного тижня. Про це повідомляє South China Morning Post.

Керівники в делегації

Маск очолює Tesla і SpaceX, а Мібах — Mastercard. За даними видання, вони мають увійти до делегації Трампа, яка вирушить до Китаю на саміт APEC.

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SCMP також пише, що генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг вів переговори про участь у поїздці. За інформацією видання, Маск, Мібах і Хуанг були серед керівників, яких Трамп планував залучити до делегації.

Участь Хуанга під питанням

У підзаголовку статті SCMP зазначено, що сумніви щодо участі Хуанга виникли на тлі суперечки, яка торкнулася Nvidia та ширшої технологічної галузі, а також розслідування іноземної розвідки. Пекін назвав відповідне твердження необґрунтованим.

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