У США глава Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що пошкодував про майже пів мільярда доларів, витрачених на підтримку кандидатів-республіканців під час проміжних виборів. Про це він сказав у середу за місцевим часом на конференції газети The New York Times.

Як повідомляє Der Spiegel, Маск визнав, що почувається нерозумно через великі витрати за незначного результату. Водночас він припустив, що без його фінансової підтримки республіканці могли б виступити ще гірше.

Поразка республіканців

За даними видання, на виборах республіканці, яких підтримував президент Дональд Трамп, втратили більшість і в Сенаті, і в Палаті представників. Демократи змогли досягти успіху навіть у традиційних опорних районах Республіканської партії.

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Частину пожертв Маск спрямовував на підтримку політичного домінування республіканців у Техасі. Цей штат має для бізнесмена особливе значення, оскільки там розташовані Tesla, SpaceX та запланований спільний проєкт із виробництва чипів.

Результат у Техасі

У Техасі демократка Джина Хінохоса перемогла губернатора-республіканця Грега Ебботта. Маск заявив, що підсумки голосування показали: самі лише гроші не визначають результат виборів. За його словами, якби він міг повернути час назад, то витратив би менше.

Також Маск сказав, що не вважає себе прихильником руху MAGA, пов’язаного з Трампом. Він пояснив, що не підтримує сліпу відданість набору політичних позицій Республіканської партії. Раніше Маск називав себе прихильником MAGA, зокрема під час передвиборчого заходу наприкінці 2024 року.

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