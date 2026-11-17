Глава Центрального командування США адмірал Бред Купер 17 листопада прибув до Тель-Авіва в Ізраїлі, де зустрівся з начальником Генерального штабу Ізраїлю Еялем Заміром та іншими військовими посадовцями. Про це з посиланням на ізраїльський телеканал Channel 12 повідомляє Anadolu Agency.

Військова координація

Channel 12 назвав поїздку Купера частиною його регулярних візитів, спрямованих на зміцнення безпекової та військової координації між США й Ізраїлем. За даними телеканалу, візит також може сприяти посиленню координації перед можливим розвитком подій. Про прибуття американського адмірала також повідомила газета Yedioth Ahronoth.

Візит Купера відбувся після поїздки командувача П'ятого флоту США Керта Реншоу, яка завершилася у п'ятницю після переговорів з ізраїльськими посадовцями щодо військово-морських операцій і співпраці. Ізраїльські військові заявили, що Реншоу зустрівся з командувачем ВМС Ізраїлю Еялем Харелем та іншими високопосадовцями флоту.

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Повідомлення про готовність

За даними ізраїльської армії, на переговорах обговорювали «військово-морську діяльність під час бойових дій на різних аренах», не уточнюючи конкретних операцій або місць.

Обидва візити відбуваються на тлі повідомлень ізраїльських медіа про підготовку США до можливого відновлення операцій проти Ірану. Суспільний мовник KAN із посиланням на неназвані джерела повідомив, що виконувач обов'язків прем'єр-міністра Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац залишили в силі інструкції для війська бути напоготові на випадок можливої атаки на Іран.

За словами джерел KAN, Замір не заперечує проти ізраїльської атаки, але наголошує на необхідності ретельно обрати час і узгодити дії з Вашингтоном. Напруженість зберігається після війни, що почалася 28 лютого, подальших обмінів ударами та призупинених переговорів щодо свободи судноплавства через Ормузьку протоку.

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