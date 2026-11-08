Глава UFC Дейна Вайт зустрінеться з Трампом після пропозиції посади — Us Weekly

У США глава UFC Дейна Вайт заявив, що летить до Вашингтона на зустріч із президентом Дональдом Трампом, який запропонував йому посаду прес-секретаря Білого дому. За даними Us Weekly, про це Вайт сказав журналістам після боксерського заходу Zuffa в Лондоні 7 листопада.

Зустріч запланована на понеділок

Вайт підтвердив, що прямує до американської столиці. На запитання, чи серйозно він розглядає пропозицію Трампа, керівник UFC відповів, що вже має багато роботи. Водночас він повідомив, що зустріч із президентом запланована на понеділок і після неї він зможе сказати більше.

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Трамп публічно запропонував Вайту посаду 7 листопада після відставки Кеті Захарії, яка, за даними видання, пропрацювала прес-секретаркою Білого дому п'ять днів у жовтні. У дописі в Truth Social президент назвав Вайта бійцем і воїном та закликав його прийняти пропозицію.

Давні зв'язки Трампа і Вайта

Трамп і Вайт давно підтримують близькі стосунки. Президент відвідував кілька турнірів UFC, а Вайт підтримував його президентські кампанії у 2016, 2020 та 2024 роках. У червні Трамп співпрацював із Вайтом у проведенні заходу UFC Freedom 250 на Південній галявині Білого дому в межах святкування 250-річчя США.

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