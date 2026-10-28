Глава уряду Белуджистану Бугті визнав недоліки в роботі FWO — Dawn

У Кветті, Пакистан, глава уряду провінції Белуджистан Сарфраз Бугті визнав недоліки в роботі Frontier Works Organisation (FWO), яка виконує дорожні проєкти. Він заявив, що навіть дороги, збудовані у його районі, погіршилися.

Критика в провінційній асамблеї

Питання про стан дорожніх робіт у провінційній асамблеї порушив лідер Національної партії та колишній глава уряду Белуджистану доктор Абдул Малік Балоч. Він висловив занепокоєння через зупинку робіт на проєктах Національного управління автомобільних доріг Пакистану (NHA) та закликав порушити це питання перед федеральним урядом, повідомляє Dawn.

Балоч також заявив, що FWO надавала підряди відповідно до власних уподобань, а затримки часто пояснювала міркуваннями безпеки. За його словами, більшість директорів проєктів працюють у Карачі або Ісламабаді, а не в Кветті.

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Підрядники та безпека

У відповідь Бугті сказав, що організація отримувала проєкти з очікуванням якісного виконання, однак згодом передавала роботи дрібнішим субпідрядникам. На його думку, це призводило до низької якості виконання робіт. Глава уряду додав, що незадоволення роботою FWO поділяє й обрана провінційна асамблея.

Щодо проєктів NHA Бугті зазначив, що на частину дорожніх схем також впливають проблеми безпеки. За його словами, влада працює над їхнім розв’язанням.

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