Глава уряду Пенджабу Маріам Наваз відреагувала на слова чоловіка — Dawn

У Пакистані відставний капітан Мухаммад Сафдар, чоловік глави уряду провінції Пенджаб Маріам Наваз, зазнав критики після висловлювань про жінок, які підтримують право на тілесну автономію. На мітингу «Хатм-і-Набувват» у місті Чініот він розкритикував гасло «моє тіло — мій вибір», повідомляє Dawn.

Висловлювання на мітингу

Сафдар поставив під сумнів, чому жінки, які заявляють про право самостійно розпоряджатися своїм тілом, звертаються до релігійних учених по молитви, коли хворіють на тяжкі недуги, зокрема рак. За його словами, ті, хто говорить «моє тіло — мій вибір», нібито мали б уміти самі виліковуватися, оскільки людське тіло, як він стверджує, перебуває під контролем Бога.

Реакція Маріам Наваз

У п’ятницю Маріам Наваз відповіла в X на допис про промову чоловіка. Автор допису звернув увагу, що мати Наваз, Кулсум Наваз, померла від раку у 2018 році після кількох місяців боротьби з хворобою, і водночас звинуватив Сафдара у висміюванні жінок, які хворіють на рак.

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Наваз назвала це таким, що розбиває серце. Вона зазначила, що жінка і дружина часто веде мовчазну боротьбу за зачиненими дверима, знаходячи сили навіть тоді, коли відчуває, що може зламатися. За її словами, деякі битви ведуться в тиші, а деякі рани залишаються невидимими.

Телеведучий Аджмал Джамі назвав слова Сафдара ганебними, згадавши власний досвід боротьби його матері з раком. Користувачка X Махін Гані наголосила, що гасло «моє тіло — мій вибір» стосується автономії та згоди, а не позбавляє жінок права просити про молитви. Журналістка Беназір Шах, зі свого боку, підтримала Маріам Наваз за публічну реакцію.

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