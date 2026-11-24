Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус прибув на Кубу з триденним візитом на тлі економічних труднощів, нестачі медичних товарів у лікарнях і тривалих перебоїв з електропостачанням. У понеділок він разом із міністром охорони здоров’я Куби Хосе Анхелем Порталем Мірандою оглянув темний заклад дитячої кардіології, повідомляє The Independent.

Візит керівника ВООЗ

Гебреєсус прибув на острів у неділю на запрошення кубинських органів охорони здоров’я. Порталь Міранда назвав поїздку можливістю для глави ВООЗ побачити реальний стан системи охорони здоров’я та її нагальні проблеми.

За даними державної газети Granma, гендиректор ВООЗ заявив, що прагне краще зрозуміти виклики, з якими стикається Куба, і готовий мобілізувати міжнародну спільноту для підтримки країни. Програма візиту передбачає відвідання біотехнологічних і медичних установ, зустрічі з високопосадовцями та пресконференцію. Це друга офіційна поїздка Гебреєсуса на Кубу як генерального директора ВООЗ.

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Нестача медичних матеріалів

Лікарні країни, за інформацією видання, працюють без базових медичних матеріалів, зокрема вакцин, марлі, анестетиків і шприців. Медзаклади також не можуть придбати запчастини для ремонту важливого діагностичного обладнання, зокрема комп’ютерних томографів та апаратів для гемодіалізу.

Представник Панамериканської організації охорони здоров’я та ВООЗ на Кубі Маріо Крус Пеньяте назвав погіршення ситуації вражаючим. За його словами, раніше Куба мала показники охорони здоров’я, порівнювані з показниками заможних країн: низьку смертність, високу тривалість життя, широкий доступ до допологової допомоги та високий рівень вакцинації.

У червневій урядовій доповіді зазначено, що виживаність дітей з онкологічними захворюваннями знизилася з 85% до 65% порівняно з періодом до початку енергетичної блокади в січні. Видання також пише, що, на думку спостерігачів, санкції США проти енергетичного сектору посилили дефіцит пального.

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