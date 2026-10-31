Глави штабів країн Затоки обговорили посилення співпраці — Asharq Al-Awsat

У Бахрейні відбулася 23-тя зустріч начальників штабів збройних сил держав Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. Верховний військовий комітет РСАДПЗ обговорив подальшу активізацію спільної військової співпраці, зміцнення оборонних зв’язків, а також посилення координації та згуртованості між збройними силами країн ради, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Питання оборонної координації

Учасники зустрічі, яку Бахрейн приймав у четвер, розглянули військові питання, що становлять взаємний інтерес, а також шляхи розвитку співробітництва й координації задля спільних інтересів.

Начальник штабу Сил оборони Бахрейну генерал-лейтенант Тіаб бін Сакр Аль-Нуаймі заявив, що серйозність нинішнього етапу та надзвичайні атаки, яких він зазнає, ставлять усіх перед історичною відповідальністю. За його словами, це потребує повної солідарності, тісної координації та спільної роботи для протидії загрозам безпеці й стабільності країн Затоки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заява Бахрейну

Аль-Нуаймі зазначив, що Бахрейн послідовно наголошує на необхідності зміцнювати оборонні системи та їхню інтеграцію, а також підтримувати засади спільної військової архітектури держав Затоки.

Він висловив сподівання, що зустріч допоможе досягти прогресу, якого прагнуть країни-учасниці, та сприятиме тривалій безпеці, стабільності й процвітанню.

Читай нас у