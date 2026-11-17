У Брюсселі, Бельгія, очільницю дипломатії ЄС Каю Каллас не включили до команди, яка представлятиме Європу на переговорах між Україною та росією. Водночас вона намагається визначити свою роль у процесі та бере участь у підготовці переговорного мандата, повідомляє Politico.

Команда радників із нацбезпеки

Минулого тижня президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив у Дубліні склад команди після кількох тижнів дискусій про те, хто має очолити переговори за посередництва США. До неї увійшли радники з національної безпеки Франції, Німеччини, Польщі, Італії та Великої Британії, а також представники Європейської комісії та Ради ЄС.

Каллас заявила журналістам, що договори ЄС визначають її головною посадовицею блоку у сфері зовнішньої політики та безпеки. Вона також сказала, що готова вести переговори.

Міністри прагнуть більшої участі

Міністри закордонних справ Іспанії та Литви розкритикували підхід до формування переговорної групи. Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс наголосив, що Європі потрібні єдиний голос, чіткий мандат і процедури узгодження спільної позиції.

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За словами Каллас, під час зустрічі глав МЗС представники багатьох держав-членів ЄС і міністри заявили, що не хочуть лише отримувати інформацію про переговори, а прагнуть безпосередньо брати в них участь. Вона повідомила, що разом із міністрами вже підготувала перелік максимальних вимог — поступок, яких ЄС очікує від Російської Федерації, держави-агресора, до продовження переговорів.

Підготовка мандата

Європейські міністри мають найближчими тижнями доопрацювати ці вимоги та підготувати мандат для переговорної команди до наступного раунду в Абу-Дабі, повідомив виданню посадовець ЄС. Водночас інші чиновники вважають, що цю роботу можуть передати послам держав Євросоюзу.

Деякі дипломати пояснили відсутність Каллас у команді тим, що переговори відбуваються на рівні радників із національної безпеки, які безпосередньо підзвітні лідерам держав. Вони також звернули увагу, що в останніх раундах не брали участі держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС росії Сергій Лавров. Американські посланці минулого тижня заявляли, що росія готова допустити європейців до мирних переговорів, але Кремль повідомив, що такої домовленості не досягли.

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