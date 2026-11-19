Глобальний аналіз поширення диких бджіл на островах зафіксував 4 128 місцевих видів на 305 островах. Із них 1 742 види трапляються винятково на островах, що становить близько 8% усіх приблизно 21 тисячі описаних у світі видів бджіл. Про це повідомляє Nature.

П’ята частина видів бджіл трапляється на островах

Дослідники зібрали 11 065 унікальних поєднань «острів — місцевий вид бджіл». За їхніми даними, близько 20% усіх описаних видів бджіл трапляються на островах, а 42% із зафіксованих там видів обмежені лише такими територіями. Острови становлять приблизно 5–6% світової площі суходолу, однак їхній внесок у глобальне різноманіття бджіл є більшим.

Найбільше загальне видове багатство бджіл виявили на островах Західної Палеарктики. Водночас найбільше ендемічних видів, тобто тих, які відомі лише з островів відповідного регіону, зафіксували на островах Індомалайської області — 466 видів — та Австралазії — 443 види.

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Сицилія, Мадагаскар і Гаваї

Найбільшу кількість місцевих видів серед окремих островів має Сицилія — 636. Кіпр із 384 видами став найбагатшим за цим показником океанічним островом. На островах середземноморського типу видове багатство було високим, хоча рівень ендемізму там часто нижчий через меншу ізоляцію.

На тропічних островах загальна кількість видів була помірнішою, проте частка ендеміків — значно вищою. На Новій Гвінеї зафіксували 284 види, з яких 210, або 73%, є ендемічними. На Мадагаскарі з 226 видів 201, або 89%, є ендемічними. Усі 65 місцевих видів диких бджіл Гавайських островів належать до однієї лінії Hylaeus (Nesoprosopis) та є ендеміками архіпелагу.

Інтродуковані бджоли на островах

Окремо автори відзначили щонайменше 54 інтродуковані види бджіл на 143 островах. Найпоширенішою стала західна медоносна бджола Apis mellifera, яку виявили як інтродукований вид на 127 островах із набору даних. У дослідженні зазначено, що інвазії, пов’язані з діяльністю людини, є значною загрозою для острівного біорізноманіття, а для Apis mellifera є дані про негативний вплив на місцеве різноманіття островів.

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