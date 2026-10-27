Гобарт замінив статую Краутера садом і бронзовим кільцем — ABC News Australia

У Гобарті, Австралія, на місці, де раніше стояла статуя колоніального хірурга й політика Вільяма Краутера у Франклін-сквер, відкрили постійну мистецьку інсталяцію. Вона складається із саду місцевих рослин навколо збереженого постаменту та бронзового кільця з написами. Як повідомляє ABC News Australia, цей проєкт вважають першим в країні випадком, коли муніципалітет через демократичну процедуру вирішив прибрати колоніальну статую.

Історії на бронзовому кільці

На бронзовому кільці розмістили три тексти: про Краутера та колоніальне життя, про Вільяма Ланне й історію народу палава, а також про роль статуй у суспільній пам'яті. Кожен автор обмежив свій напис 250 словами, а повні версії текстів доступні через QR-код на місці.

Архітектор Мат Гайндс пояснив, що сад відсилає до минулого цієї території, яка до колонізації була відкритим квітучим полем. За його словами, бронзове кільце нагадує і про матеріал колишньої скульптури, і про роботу Ланне на китобійних суднах, де бронза була важливим матеріалом. Відвідувачам пропонують обходити сад по колу та читати розміщені там тексти.

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Понад п'ять років консультацій

Лорд-мерка Гобарта Анна Рейнольдс заявила, що інсталяція стала результатом понад п'яти років консультацій із громадою та має дати чесніше й повніше розуміння історії міста. За її словами, проєкт не стирає історію, а додає контекст і перспективи, які часто були відсутні у громадських просторах.

Статую Краутера вандали зрізали біля щиколоток у середині 2024 року — за кілька годин до того, як Тасманійський цивільний і адміністративний трибунал підтримав рішення міської ради організувати її вилучення. Більшість істориків, за даними ABC News Australia, погоджуються, що Краутер у XIX столітті проник до моргу та викрав череп померлого аборигенного чоловіка Вільяма Ланне для псевдонаукових досліджень.

Оригінальну бронзову скульптуру відреставрували, відновивши місця зрізу біля щиколоток, однак міська рада Гобарта зберігає її на складі. Проєкту передували тимчасові мистецькі роботи художників палава та громадські консультації.

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