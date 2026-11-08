Годзілла-Мегамулліон у Японії внесли до списку геологічної спадщини — The Japan Times

Міжнародний союз геологічних наук включив Годзілла-Мегамулліон — велетенське підводне геологічне утворення на південний схід від японського острова Окіноторісіма — до списку 100 геологічних об’єктів спадщини. Як повідомляє The Japan Times, про це заявила Берегова охорона Японії.

Найбільше відоме утворення такого типу

Годзілла-Мегамулліон розташований на Філіппінській плиті. Його довжина становить близько 125 кілометрів, а ширина — приблизно 55 кілометрів. За даними Берегової охорони Японії, він орієнтовно вдесятеро більший за типовий мегамулліон і, як вважають, є найбільшим із виявлених утворень такого виду.

Мегамулліон — це куполоподібна структура морського дна, яка виникає, коли мантійні породи оголюються на дні океану внаслідок розломної активності, пов’язаної з розширенням океанічного дна.

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Дослідження мантії та формування плит

Утворення виявили під час дослідження континентального шельфу, яке Берегова охорона Японії проводила у 2001 році. Назву воно отримало на честь Годзілли через свої масштаби, а у 2021 році його міжнародно зареєстрували під цією назвою.

Дослідження Годзілла-Мегамулліона, які проводила міжнародна група науковців під керівництвом японських дослідників, дали важливі результати щодо структури мантії та процесів формування плит. За даними Берегової охорони Японії, об’єкт визнали геологічним орієнтиром світового значення для наукових досліджень.

Це третій раунд відбору до списку геологічної спадщини IUGS. Серед японських об’єктів, внесених раніше, є розлом Нодзіма в префектурі Хьоґо, який спричинив Великий землетрус Хансін 1995 року.

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