Годзілла Мінус Зеро встановила рекорд одноденних зборів у Японії — The Japan Times

У Японії фільм «Годзілла Мінус Зеро» режисера Такасі Ямадзакі зібрав 910 млн єн, або $5,75 млн, у день прем’єри 3 листопада. Стрічку переглянули понад 590 тисяч глядачів. Як повідомляє The Japan Times, офіційний акаунт фільму в X назвав цей результат найвищими одноденними касовими зборами серед ігрових фільмів в історії країни.

3 листопада у Японії відзначають День Годзілли — на честь прем’єри першого фільму франшизи, що відбулася 1954 року. За чотири дні після виходу «Годзілли Мінус Зеро» кількість глядачів у країні перевищила 1 млн.

Прокат у Північній Америці

Продовження фільму «Годзілла Мінус Один» 2023 року також вийшло в 3254 кінотеатрах Північної Америки. У перший день показів там стрічка зібрала $14,5 млн і очолила денний бокс-офіс. За дебютний вікенд її збори становили $31,6 млн.

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Це найбільший старт в історії дистриб’ютора Gkids і найуспішніший дебют ігрового неангломовного фільму з часу виходу «Героя» 2004 року. Лише з IMAX-показів фільм зібрав $21,3 млн у світі станом на неділю.

Продовження оскароносного фільму

«Годзілла Мінус Зеро» став першим японським повнометражним фільмом, знятим для екранів IMAX. Його також показали як центральний фільм Токійського міжнародного кінофестивалю, який завершився в середу.

Попередня стрічка, «Годзілла Мінус Один», зібрала приблизно $105,4 млн у світовому прокаті та стала найкасовішим японськомовним ігровим фільмом у Північній Америці. У 2024 році вона стала першим японським фільмом, який отримав «Оскар» за найкращі візуальні ефекти.

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