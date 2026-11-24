Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул підписала закон, який забороняє автовиробникам, дилерам та їхнім агентам продавати підписки на певні функції, для яких обладнання вже встановлене в автомобілі. Нові правила набудуть чинності 27 лютого 2027 року, повідомляє Motor1.

Закон поширюється на функції, що використовують обладнання, наявне в автомобілі на момент купівлі або лізингу, та після активації не потребують постійних витрат чи підтримки від виробника або третьої сторони. Норма захищає як покупців, так і лізингоодержувачів. Щомісячні платежі за кредитом або лізингом не вважаються підпискою.

Які функції охоплює заборона

У матеріалах законодавців серед прикладів названі підігрів сидінь, розважальні опції, розширена навігація та керування автомобілем без використання рук. Закон широко визначає автомобільну функцію як будь-яку функцію зручності або безпеки в автомобілі.

Гокул назвала стягнення регулярної плати за вже наявні в автомобілі можливості оманливою бізнес-моделлю. Закон підтримали генеральна прокурорка штату Летиція Джеймс, сенатор Джеймс Скуфіс і член Асамблеї Вільям Маньяреллі. Сенат Нью-Йорка ухвалив документ 57 голосами проти трьох.

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Винятки та штрафи

Водночас закон містить значний перелік винятків. Він не поширюється на оновлення навігації, функції інформаційно-розважальних систем, супутникове радіо, Wi-Fi в автомобілі, телематику, технічну допомогу на дорозі та підключені сервіси, що залежать від стільникових чи інших мереж передавання даних.

Виняток також діятиме для функцій допомоги водієві та автоматизованого водіння, які залежать від програмного забезпечення. Виробникам дозволено пропонувати оновлення програмного забезпечення, однак вони не зможуть стягувати плату за виправлення дефектів безпеки, які мають усувати безкоштовно відповідно до федеральних правил.

За кожне порушення передбачено цивільний штраф до 250 доларів США за кожну точку продажу. Попередню версію ініціативи законодавці штату ухвалили у 2025 році, однак на неї наклали вето.

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