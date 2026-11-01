В Ізраїлі лідер партії «Демократи» Яїр Голан заявив, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу може використати можливу нову військову атаку на Іран для збереження влади на тлі політичної невизначеності після парламентських виборів. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява Голана

Голан написав у соцмережі X, що ймовірність нового раунду бойових дій з Іраном зростає. На його думку, повторення таких раундів свідчить про провал Нетаньягу.

Лідер «Демократів» також заявив, що Нетаньягу не має моральної легітимності та базової спроможності керувати ще одним конфліктом з Іраном. Він закликав якнайшвидше сформувати альтернативний уряд, оскільки, за його словами, від цього залежать безпека Ізраїлю та його громадян.

Заява прозвучала на тлі повідомлень ізраїльських і американських медіа про те, що Ізраїль та США можуть здійснити ще одну атаку на Іран після проміжних виборів у США, запланованих на 3 листопада.

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Результати виборів

За попередніми результатами парламентських виборів, блок Нетаньягу здобув 53 місця у 120-місному Кнесеті. Єврейські опозиційні партії отримали 48 мандатів, а палестинські партії — 19.

Жоден із блоків не набрав 61 місця, необхідного для парламентської більшості. Серед можливих сценаріїв після виборів розглядають уряд за підтримки палестинських партій, уряд національної єдності або проведення нових виборів.

Судові справи Нетаньягу

76-річний Нетаньягу постає перед судом у корупційній справі за обвинуваченнями у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. У разі визнання вини йому може загрожувати ув’язнення.

За даними Anadolu Agency, із 2024 року Нетаньягу перебуває в розшуку Міжнародного кримінального суду у зв’язку з імовірними воєнними злочинами та злочинами проти людяності проти палестинців під час війни Ізраїлю в Газі, що почалася у жовтні 2023 року.

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