Голан зустрівся з Айзенкотом, жоден блок не має більшості — Jerusalem Post

В Ізраїлі лідер партії «Демократи» Яїр Голан зустрівся з головою партії «Яшар» Гаді Айзенкотом на тлі ситуації, за якої жоден політичний блок не здобув 61 мандат, необхідний для більшості в Кнесеті. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Зустрічі опозиції

Партія «Яшар» Айзенкота отримала найбільше місць серед сил опозиційного блоку, які прагнуть замінити прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. За даними партії, Айзенкот і Голан обговорили результати виборів та спільне прагнення якнайшвидше виконати волю виборців.

Раніше Голан також зустрівся з лідером опозиції Яїром Лапідом, який посідає другу позицію у виборчому списку «Б’яхад» на чолі з Нафталі Беннетом. Після зустрічі з Айзенкотом Голан заявив, що готовий зробити все необхідне, мужньо й відповідально, аби скористатися можливістю для змін та забезпечити майбутнє Ізраїлю як єврейської і демократичної держави.

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Позиції щодо арабських партій

У середу Голан закликав опозицію сформувати коаліцію за участю арабських партій. За прогнозами, «Об’єднаний список» і «Раам» разом можуть отримати 19 місць у Кнесеті.

Водночас Айзенкот, Беннет і лідер партії «Ісраель Бейтейну» Авігдор Ліберман виступили проти участі арабських партій в уряді. Вони вважають їх неприйнятними партнерами для коаліції після атак ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Ліберман також повторив, що не входитиме до коаліції ані з арабськими партіями, ані з Нетаньягу. За його словами, він розглядав би лише коаліцію, сформовану із сіоністських партій, зокрема з «Лікудом» без Нетаньягу.

Розподіл мандатів

За майже остаточними даними Центральної виборчої комісії, оприлюдненими в четвер, блок Нетаньягу здобув 53 місця в наступному складі Кнесету, а опозиційний блок — 48. «Лікуд» може отримати 27 мандатів і знову стати найбільшою партією парламенту. Видання серед можливих варіантів подальшого розвитку подій називає коаліційні переговори, уряд єдності або уряд меншості.

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