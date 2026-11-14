Голан звинуватив Нетаньягу в нехтуванні життям арабських громадян — Anadolu Agency

Лідер ізраїльської опозиції Яїр Голан звинуватив виконувача обов’язків прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в нехтуванні життям арабських громадян після атаки гранатою в Кафр-Манді на півночі країни. Унаслідок нападу загинула 51-річна Ліна Кассем Зідан, ще троє людей дістали поранення, повідомляє Anadolu Agency.

Напад у Кафр-Манді

За даними ізраїльських медіа, Зідан робила покупки в крамниці солодощів у жвавому торговельному районі Кафр-Манди — арабського населеного пункту в Галілеї, коли в крамницю кинули гранату. Її доправили до лікарні «Рамбам» у Хайфі в критичному стані, де згодом констатували смерть.

Чоловік і жінка віком близько 50 років зазнали поранень середньої тяжкості, ще один чоловік отримав легкі травми. За попередньою оцінкою, про яку повідомили ізраїльські медіа, нападники шукали конкретну людину. Не знайшовши її, вони кинули гранату в крамницю, що належить одному з її родичів.

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Заяви Голана та ситуація в громадах

Голан, який очолює партію «Демократи», заявив у соцмережі X, що призначення Ітамара Бен-Гвіра міністром національної безпеки віддало арабських громадян Ізраїлю на волю злочинних угруповань. За словами політика, ці угруповання посилилися за часів Нетаньягу та Бен-Гвіра і нині становлять загрозу всьому Ізраїлю.

За даними ізраїльських медіа, після смерті Зідан кількість жертв убивств в арабських громадах Ізраїлю від початку року сягнула 200 осіб, серед яких 20 жінок. Жителі Кафр-Манди розповіли про серію обстрілів і атак із гранатами на будинки та підприємства протягом останнього місяця; про затримання не повідомляли.

Напередодні Гаді Айзенкот, якому президент Іцхак Герцог доручив сформувати наступний уряд Ізраїлю, також звинуватив Нетаньягу у веденні расистської та ворожої кампанії з делегітимізації арабських громадян країни.

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