Голд-Кост Санз не запропонував контракт вагітній Клейден — ABC News Australia

В Австралії жіночий клуб Голд-Кост Санз, що виступає в AFLW, не запропонував Джорджії Клейден контракт на сезон 2027 року. Спортсменка має народити за кілька тижнів, а впродовж цього сезону перебувала в неактивному списку команди з позначкою «травма (вагітність)», повідомляє ABC News.

Рішення клубу

У вівторок Голд-Кост Санз повідомив, що Клейден та іншій гравчині, Сієнні Макмаллен, не запропонують контракти на 2027 рік. За кілька тижнів до цього клуб публікував в Instagram допис із привітанням Клейден з вагітністю.

Колишня учасниця символічної збірної AFLW, а нині коментаторка Кейт Маккарті заявила, що спортсменки, які вирішили стати матерями під час кар'єри, потребують більшого захисту та реальної можливості повернутися до гри після пологів. Чемпіонка AFLW у складі Норт-Мельбурна Іліш Ширін підтримала цю позицію, зазначивши, що в інших галузях подібну ситуацію могли б вважати дискримінацією.

Правила повернення після вагітності

Колективна угода AFLW дозволяє гравчиням, які повертаються після вагітності, у будь-який момент вийти з неактивного списку. Для цього спортсменку має визнати медично придатною лікар клубу або медичний працівник AFL.

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Гравчиня, підписана як заміна на час відсутності спортсменки, може завершити свій однорічний контракт. У такому разі команда має право зберігати склад із 31 гравчині до кінця сезону.

Маккарті наголосила, що проблема стосується не лише клубів, адже через обмежену кількість місць у складах вони змушені ухвалювати складні кадрові рішення. Вона закликала дозволити клубам зберігати спортсменок, які повертаються з відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, поза лімітом основного складу.

У грудні 2025 року Карлтон також не запропонував контракт на сезон 2026 року колишній капітанці команди Керрін Петерсон — через кілька місяців після народження її першої дитини. Водночас Ессендон цього сезону повернув Бесс Кіні до основного складу після того, як вона народила дитину торік.

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