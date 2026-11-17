У США гольф-тур PGA Tour наразі не планує запускати у 2027 році нову програму повернення для гравців, які залишили серію LIV Golf. Про це після засідання ради заявив генеральний директор туру Браян Роллап, повідомляє Channel NewsAsia.

Роллап зазначив, що вболівальники хочуть бачити найсильніших гравців разом і PGA Tour поділяє цю позицію. Водночас він наголосив: тур є організацією з членством, тому його правила мають забезпечувати справедливість і конкурентний баланс та будуть застосовуватися.

Рішення щодо гравців LIV Golf

За словами Роллапа, питання гравців LIV Golf обговорювали з обома радами PGA Tour. Він додав, що провадження у справі про банкрутство LIV Golf тривають і є складними, тому керівник туру не став прогнозувати можливі результати або рішення окремих спортсменів. Роллап висловив сподівання, що зможе повідомити більше на початку нового року.

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LIV Golf 5 листопада оголосила про поступове згортання діяльності після зриву угоди про фінансування. У вересні серія подала заяву про захист від банкрутства. Після цього кілька провідних гольфістів, зокрема колишній перший номер світового рейтингу Джон Рам, повідомили про відхід із LIV Golf.

Умови попередньої програми

Колишні гравці LIV Golf зазвичай отримують однорічне відсторонення від PGA Tour. Його відлік починається від дати їхнього останнього несанкціонованого турніру в цій серії. У січні Брукс Кепка скористався обмеженою в часі програмою повернення після того, як залишив LIV Golf у грудні попереднього року.

Втім, повернення п'ятиразового переможця мейджорів передбачало п'ятирічну втрату права на потенційну частку в програмі PGA Tour Player Equity Program. За оцінками, наведеними в матеріалі, це могло коштувати Кепці від 50 млн до 85 млн доларів залежно від його результатів і зростання туру. Рам, Брайсон Дешамбо та переможець Відкритого чемпіонату Британії Кемерон Сміт також могли податися на повернення, але вирішили залишитися в LIV Golf. Програма закрилася 2 лютого після тритижневого періоду подання заявок.

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