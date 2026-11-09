Гольфіст Блейдс Браун став наймолодшим переможцем PGA Tour за 95 років — CBC World

Американський гольфіст Блейдс Браун виграв World Wide Technology Championship у Лос-Кабосі, Мексика, і у 19 років став наймолодшим переможцем PGA Tour за 95 років. У фінальному раунді він відіграв відставання у сім ударів, показавши результат 63 удари — дев’ять нижче пару, а в плей-оф здолав Бена Джеймса завдяки берді на другій додатковій лунці, повідомляє CBC World.

Вирішальний плей-оф

Браун завершив основний раунд із сумарним результатом 23 нижче пару — 265 ударів. На заключній лунці він виконав вдалий пітч і зробив берді. На той момент гольфіст випереджав Майкла Кіма на один удар.

Джеймс перед фінальним раундом мав перевагу в чотири удари. На 18-й лунці він виконав удар приблизно на 285 ярдів, після чого зробив ігл та з результатом 70 ударів перевів змагання у плей-оф. На другій додатковій лунці Джеймс не реалізував пат приблизно з восьми футів, тоді як Браун забив м’яч із трьох футів.

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Нове досягнення

Браун став наймолодшим переможцем з часу тріумфу Чарльза Кочіса на Michigan Open 1931 року. Тоді Кочісу було 18 років, а сам турнір у ранні роки PGA вважали регіональним.

Браун завершив школу в січні та два роки тому, ще навчаючись у старших класах, перейшов у професійний гольф. Він здобув картку PGA Tour на 2027 рік, фінішувавши у топ-20 рейтингу Korn Ferry Tour. Перемога принесла йому дворічне звільнення та гарантувала участь у PGA Championship наступного року — його першому мейджорі.

«Я просто одержимий цією грою. Вона випробовує тебе дуже по-різному», — сказав Браун після перемоги.

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