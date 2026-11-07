Гольфіст Джон Рам лідирує перед фіналом турніру в Абу-Дабі — Sky Sports News

Гольфіст Джон Рам очолив Abu Dhabi Aldar Championship в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати, перед заключним раундом турніру. Після третього раунду іспанець має результат 18 ударів нижче пару та випереджає найближчих переслідувачів на один удар, повідомляє Sky Sports.

Рам випереджає Гаттона та Лапорту

У суботу на полі Yas Links Golf Club Рам зіграв раунд за 66 ударів, що на шість нижче пару. Англієць Тайрелл Гаттон та італієць Франческо Лапорта ділять другу позицію: обидва завершили третій раунд із результатом 67 і загалом мають 17 ударів нижче пару.

Північноірландець Рорі Макілрой іде четвертим із результатом 16 нижче пару, відстаючи від лідера на два удари. У третьому раунді він показав 67 ударів, зробивши вісім берді, один богі та дабл-богі на 10-й лунці. Макілрой на певному етапі ділив перше місце, однак припустився богі на пар-3 17-й лунці.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Скотт не припускався богі

П'яте місце посідає австралієць Адам Скотт із результатом 15 нижче пару. Він пройшов третій раунд без богі та записав до активу 66 ударів. У п'ятірці лідерів перед фінальним днем перебувають троє переможців Masters: Рам, Макілрой і Скотт.

Турнір в Абу-Дабі є першим із двох етапів плейоф DP World Tour. У ньому стартували 70 гольфістів, а 50 найкращих за рейтингом отримають право зіграти у фінальному турнірі в Дубаї наступного тижня. Макілрой, який претендує на восьмий титул Race to Dubai, за поточними прогнозами підніметься на другу сходинку рейтингу Road to Dubai, поступаючись Еухеніо Чакаррі. Чакарра зіграв третій раунд за 67 ударів і ділить 29-те місце з результатом вісім нижче пару.

Читай нас у