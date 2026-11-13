Гольфіст Макілрой розділив лідерство на турнірі в Дубаї — Sky Sports News

Гольфіст Рорі Макілрой після другого раунду DP World Tour Championship у Дубаї розділив перше місце з Тірреллом Гаттоном. Обидва спортсмени мають результат п’ять ударів нижче пару.

Як повідомляє Sky Sports News, Макілрой на перших 11 лунках ішов із результатом мінус чотири та одноосібно очолював турнір. На заключних дев’яти лунках він припустився кількох богі й опустився в таблиці, однак завершив раунд берді на 18-й лунці. Північноірландець здав картку на 70 ударів і наздогнав Гаттона.

Гаттон зіграв раунд за 69 ударів

Тіррелл Гаттон почав виступ із берді на перших двох лунках. Упродовж раунду він додав ще три берді та припустився двох богі, завершивши день із результатом мінус три — 69 ударів.

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Лідер після першого раунду Йост Лейтен припустився поспіль богі на 14-й та 15-й лунках. Він завершив день на один удар вище пару й ділить третю позицію з Крістоффером Рейтаном. Обидва мають результат мінус чотири.

Позиції переслідувачів

Джон Рам здав картку на 71 удар і відстає від лідерів на три удари. Під час другого раунду він мав труднощі в бункерах, зокрема на сьомій та восьмій лунках.

Лідер заліку Race to Dubai Еухеніо Чакарра завершив другий раунд із результатом мінус один. На останній лунці він забив м’яч із фринджу та оформив берді.

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