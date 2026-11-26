Гольфіст MJ Дафф’ю, який здобув картку DP World Tour за підсумками сезону HotelPlanner Tour, повідомив про лікування пухлини головного мозку. Через стан здоров’я 37-річний спортсмен пропустить старт сезону. Про це повідомляє Sky Sports News.

Обстеження після госпіталізації

За словами Дафф’ю, приблизно за десять днів до його допису в Instagram він потрапив до лікарні з інфекцією. Після численних обстежень медики не змогли встановити її джерело, однак виявили пухлини в головному мозку та печінці.

Подальші тести засвідчили, що новоутворення в печінці є доброякісним. Водночас природа пухлини головного мозку, за словами спортсмена, поки не з’ясована. Дафф’ю повідомив, що приймає сильнодіючі препарати, аби вплинути на ураження в мозку, і зазначив, що фізично почувається не найкраще. Він додав, що команда медиків і нейрохірург мають план лікування, а сам він налаштований повернутися до змагань після одужання.

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Картка DP World Tour

У сезоні HotelPlanner Tour Дафф’ю двічі переміг і посів п’яте місце в загальному рейтингу Road to Mallorca, що забезпечило йому право виступати в DP World Tour. На фінальному турнірі HotelPlanner Tour на Мальорці він став третім.

Раніше гольфіст лідирував після двох раундів US Open 2022 року, а того ж сезону здобув право грати в PGA Tour через Korn Ferry Tour. У 2026 році він розпочинав сезон поза топ-800 світового рейтингу, але згодом тричі фінішував у топ-10 на турнірах DP World Tour.

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