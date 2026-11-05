Гольфіст Рорі Макілрой отримав штраф у два удари — BBC Sport

Гольфіст Рорі Макілрой отримав штраф у два удари під час першого раунду Abu Dhabi Championship на полі Yas Links. Як повідомляє BBC Sport, порушення виявили після завершення раунду: було встановлено, що спортсмен поліпшив положення м’яча.

Епізод на 12-й лунці

Інцидент стався на 12-й лунці пар-4. Макілрой перед чіп-ударом притиснув ключкою траву позаду м’яча, який лежав у рафі. Його результат на цій лунці змінили із шести на вісім ударів — квадрупл-богі. Це були його єдині удари понад пар у раунді.

Спочатку північноірландський гольфіст мав результат 68 ударів, або чотири удари нижче пару. Після штрафу він підписав картку з результатом 70 ударів — два удари нижче пару. Від лідера турніру Франческо Лапорти Макілроя відділяють вісім ударів.

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Реакція Макілроя

Макілрой заявив, що не мав наміру порушувати правила та намагався оцінити положення м’яча, який лежав у нижній частині піщаної вибоїни. За його словами, після перегляду відео епізод виглядав невдало, тому він погодився прийняти штраф і продовжити турнір.

Після першого раунду Макілрой ділить позицію з лідером заліку Race to Dubai Еухеніо Чакаррою — обидва мають результат два удари нижче пару. Американець Патрік Рід, який посідає друге місце в цьому заліку та випереджає Макілроя на одну позицію, стартував із результатом 74 удари. Макілрой може зрівняти рекорд, здобувши восьмий титул Race to Dubai.

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