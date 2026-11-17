За даними Sky Sports News, 15-разовий переможець мейджорів Тайгер Вудс підтвердив, що 3–6 грудня повернеться до змагальної гри на Hero World Challenge. Турнір відбудеться в Albany на Багамах.

Спонсорське запрошення

Вудс є господарем Hero World Challenge. Його додали до списку учасників як одного з трьох гравців, що отримали спонсорські запрошення. Змагання мають запрошувальний формат, а склад учасників налічує 20 гольфістів.

Hero World Challenge триватиме чотири дні. Вудс виступить на турнірі після того, як отримав місце у складі учасників завдяки спонсорському запрошенню.

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Перший виступ у PGA Tour від 2024 року

Востаннє Вудс грав у PGA Tour у липні 2024 року на The Open. Тоді він не пройшов кат. Участь у Hero World Challenge стане його першим виступом у PGA Tour відтоді.

Sky Sports News також повідомив, що транслюватиме Hero World Challenge у прямому ефірі.

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