У Флориді гольфістка Джино Тітікул утретє поспіль перемогла на підсумковому турнірі сезону LPGA — CME Group Tour Championship. Вона завершила змагання на полі Tiburon Golf Club із результатом на 24 удари нижче за пар і випередила на два удари Акі Іваї.

Вирішальний раунд

У заключному раунді Тітікул показала результат 65 ударів, або на сім ударів нижче за пар. Вона зробила один ігл і п’ять берді, відірвавшись від щільної групи лідерок. Цей титул став для неї 12-м у LPGA Tour і п’ятим у сезоні, повідомляє Sky Sports News.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Іваї у фінальному раунді також зіграла 65 ударів: на останніх десяти лунках вона зробила шість берді, однак не змогла наздогнати лідерку. Третє місце посіла перша ракетка світу Неллі Корда.

Рекордні призові

Перемога принесла Тітікул 4 млн доларів призових. Її загальний заробіток у LPGA Tour сягнув 24 292 858 доларів, що дозволило їй обійти Анніку Соренстам у списку кар’єрних заробітків туру. Шведська гольфістка очолювала цей рейтинг упродовж 25 років. Тітікул стала першою гравчинею після Інбі Пак, яка виграла один турнір LPGA три роки поспіль.

Читай нас у