Гольфістка Ей Лім Кім зробила ейс у другому раунді фінального турніру сезону жіночого туру LPGA — CME Group Tour Championship у Флориді — та вийшла в одноосібні лідерки. Як повідомляє Sky Sports News, після двох раундів Кім має результат 15 ударів нижче пару.

Ейс на 16-й лунці

Кім влучила в лунку першим ударом сьомим айроном на 16-й лунці пар-3 завдовжки 168 ярдів на полі Tiburon Golf Club. У її раунді також було сім берді та один богі, а результат 64 став найкращим за день.

До ейсу Кім ділила перше місце в таблиці, але після нього зробила берді на наступній лунці пар-5. Це забезпечило їй перевагу в три удари над Джино Тітікул, чинною дворазовою переможницею турніру. Кім, яка раніше вигравала Відкритий чемпіонат США серед жінок, претендує на свій четвертий титул у турі LPGA.

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Переслідувачки лідерки

Тітікул завершила другий раунд із результатом 67, оформивши п’ять берді на відрізку із семи лунок другої дев’ятки. Вона зіграє у фінальній групі в суботу.

На один удар позаду Тітікул, із сумарним результатом 11 нижче пару, перебуває англійка Чарлі Халл. Вона провела другий раунд без богі, зробивши п’ять берді. Такий самий результат мають Юрі Йосіда, Іна Юн, Янь Лю, Дженні Бе та Остін Кім.

Халл вигравала CME Group Tour Championship у 2016 році. Перша ракетка світу Неллі Корда відстає від лідерки на шість ударів. До участі у турнірі допускають лише 60 найкращих гольфісток сезонного заліку Race to the CME Globe, а переможниця отримає 4 млн доларів.

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