Гольфістка Лінді Данкан виграла The Annika після 222 стартів — Sky Sports News

Гольфістка Лінді Данкан здобула перший титул LPGA Tour, вигравши турнір The Annika на полі Pelican Golf Club. У заключному раунді вона показала результат 67 ударів і завершила змагання з підсумком 16 нижче пару, випередивши південнокорейську гольфістку Хе Джін Чхве на два удари.

Як повідомляє Sky Sports News, для 35-річної Данкан це був 222-й старт у LPGA Tour і перший титул після більш ніж десяти років виступів у турі. До п'ятниці вона жодного разу не ділила лідерство на турнірах LPGA.

Вирішальні лунки

У неділю Данкан поступалася Чхве двома ударами після берді суперниці на 11-й лунці. Однак на 13-й лунці Чхве припустилася богі після трьох патів, а ще через дві лунки зробила богі, що зрівняло гольфісток.

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Данкан вийшла вперед завдяки берді на 16-й лунці: її другий удар пройшов правіше від прапорця, піднявся на задній схил гріну та скотився приблизно на шість футів від лунки. На 17-й вона вибила м'яч із бункера приблизно на 20 футів від лунки та реалізувала пат на берді, збільшивши перевагу до двох ударів. На останній лунці Данкан реалізувала пат на пар із чотирьох футів.

Результати турніру

Данкан стала найстаршою дебютною переможницею LPGA Tour із 2008 року, коли Лета Ліндлі виграла Corning Classic у віці 36 років. Чхве посіла друге місце втретє поспіль і досі не має перемог за 127 стартів у LPGA.

Хе Ран Рю та Юрі Йосіда розділили третю позицію, Джулія Лопес Рамірес стала п'ятою. Неллі Корда, яка вперше за два місяці виступила на турнірі, також завершила фінальний раунд із 67 ударами та посіла сьоме місце, відставши від переможниці на шість ударів.

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