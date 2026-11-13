Гольфістка Неллі Корда повернулася з раундом 63 на The Annika — Sky Sports News

Перша ракетка світу Неллі Корда після двомісячної перерви повернулася до змагань LPGA Tour у Флориді, зігравши стартовий раунд турніру The Annika без богі. Американка показала результат 63 удари, або сім нижче пару, на полі Pelican Golf Club і відстає від лідерок на два удари, повідомляє Sky Sports News.

Лідерки турніру

Після першого раунду лідирують японка Мінамі Кацу та представниця Південної Кореї Хе-Джин Чой — обидві завершили день із результатом 61 удар, або дев’ять нижче пару. Кацу також не припустилася богі й наприкінці раунду зробила три берді поспіль, наздогнавши Чой.

Ще одна американка Лінді Данкан посідає третє місце з результатом 62 удари. Під час раунду вона оформила hole-in-one. Аллісен Корпуз також зробила hole-in-one на третій лунці пар-3, однак завершила день із результатом три нижче пару.

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Позиції інших гольфісток

Данка Ніколь Брох Еструп та іспанка Хулія Лопес Рамірес входять до групи з чотирьох учасниць, які ділять п’яту позицію з результатом шість нижче пару. Англійка Лотті Воуд, ірландка Леона Магуайр та іспанка Карлота Сіганда — серед 11 гольфісток, які ділять дев’яте місце з показником п’ять нижче пару. Англійка Чарлі Галл завершила раунд на чотири нижче пару.

Корда востаннє виступала на LPGA Tour у серпні, а у вересні зіграла на Кубку Солгайма, де збірна США поступилася в Нідерландах. Вона сказала, що після цього турніру почувалася виснаженою та потребувала відпочинку. За словами гольфістки, повернення до змагань дало їй змогу знову відчути азарт гри.

Корда вже забезпечила собі звання гравчині року LPGA за очками. Перемога на одному з двох останніх турнірів сезону може дозволити їй кваліфікуватися до Зали слави LPGA. Цього сезону вона здобула чотири титули, зокрема свій перший титул US Women’s Open у червні.

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