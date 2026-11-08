Гольфістка Сакума виграла Japan Classic у Японії — The Express Tribune

Японська гольфістка Шурі Сакума здобула свій перший титул LPGA, вигравши турнір Japan Classic на полі Minori Course клубу Taiheiyo неподалік Токіо. 23-річна спортсменка завершила змагання з результатом 20 ударів нижче пару та випередила найближчу переслідувачку на чотири удари, повідомляє The Express Tribune.

Вісім берді у фінальному раунді

У заключному раунді Сакума зіграла за 64 удари, або вісім нижче пару, не припустившись жодного богі. На старті дня вона поступалася лідерці Акі Іваї трьома ударами, однак зуміла вийти вперед завдяки серії з п’яти берді поспіль. Загалом упродовж останніх восьми лунок японка оформила шість берді.

Сакума розповіла, що після берді на 13-й лунці побачила на табло, що ділить перше місце. За її словами, це допомогло їй повернути впевненість у патингу та вдало провести решту дистанції.

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П’ята перемога сезону

Цей успіх став для Сакуми п’ятою перемогою сезону та другою поспіль на японському турі. Друге місце посіла Акі Іваї, яка випередила Еріку Хару на один удар. Юна Аракі та представниця Таїланду Арпічая Юбол відстали від Хари ще на один удар.

Чинна переможниця турніру Наса Хатаока, яка має сім титулів LPGA, завершила змагання за сім ударів від лідерки. Друга у світовому рейтингу гольфістка з Таїланду Джіно Тітікул фінішувала із загальним результатом мінус чотири. Перемога дає Сакумі право оформити членство в LPGA, однак спортсменка заявила, що ще не ухвалила рішення щодо цього.

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