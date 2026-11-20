Англійська гольфістка Чарлі Гал завершила перший раунд фінального турніру сезону LPGA CME Group Tour Championship у Нейплсі, штат Флорида, з результатом 66 ударів, або шість нижче пару. Вона відстає на один удар від трьох лідерок змагання, повідомляє BBC Sport.

Лідерки після першого раунду

На полі Tiburon Golf Club лідерство з результатом сім нижче пару ділять австралійка Каріс Девідсон, представниця Південної Кореї Кім А-лім і таїландська гольфістка Джино Тітікул. Друга у світовому рейтингу Тітікул після богі на 12-й лунці зробила п’ять берді поспіль на другій дев’ятці.

Гал є однією з дев’яти спортсменок, які розпочали турнір за один удар від лідерок. Вона перемагала на цих змаганнях десять років тому. Після раунду гольфістка сказала, що наприкінці попереднього тижня через сильну скутість у стегні втратила відчуття свінгу, а на першому ті нервувала.

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Призові та результати інших гольфісток

У турнірі виступають 60 найкращих гольфісток сезону за очками. Учасниці змагаються за призовий фонд у 11 млн доларів, а переможниця отримає 4 млн доларів.

Ще одна англійка Лотті Воуд зробила шість берді та одне богі й завершила день із результатом 67 ударів — п’ять нижче пару. Лідерка світового рейтингу Неллі Корда показала результат чотири нижче пару, відігравши удари на 17-й і 18-й лунках. Якщо вона переможе в неділю, то кваліфікується до Зали слави LPGA. Корда також перевершить рекордні кар’єрні призові Анніки Серенстам, якщо фінішує не нижче шостого місця.

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