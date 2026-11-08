Дослідники Онкологічного центру MD Anderson Техаського університету з’ясували, що 24-годинне голодування перед опроміненням може підготувати кишківник до відновлення після радіаційного ушкодження. Як повідомляє ScienceDaily, ключову роль у цьому процесі відіграє кишкова бактерія Akkermansia muciniphila. Результати доклінічного дослідження опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Променеву терапію застосовують, зокрема, для лікування раку підшлункової залози, колоректального та гінекологічних видів раку. Водночас вона може ушкоджувати здорові тканини поруч із пухлиною. Особливо вразлива слизова оболонка тонкої кишки: її ураження може спричиняти нудоту, діарею та інфекції, а тяжкі випадки — небезпечні ускладнення.

Роль кишкової бактерії

Науковці виявили, що після 24 годин без їжі в тонкій кишці зростала кількість Akkermansia muciniphila. Ця бактерія виробляє пропіонат — речовину, яка разом з іншими метаболічними змінами під час голодування впливає на гістони, білки, навколо яких у клітинах упакована ДНК.

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Такі зміни роблять доступнішими ділянки ДНК, пов’язані з регенерацією тканин. Унаслідок цього збільшувалася популяція клітин кишківника з програмами відновлення. Після подальшого опромінення ці клітини могли розмножуватися та брати участь у відбудові пошкодженої слизової оболонки.

Перспективи для променевої терапії

Щоб перевірити значення бактерії, дослідники вибірково усунули її з кишківника. У такому разі голодування вже не давало такого самого регенеративного ефекту. Захисна реакція відновлювалася лише після повернення Akkermansia muciniphila у поєднанні з голодуванням, тобто жоден із цих чинників окремо не відтворював повного результату.

Автори наголошують, що робота має доклінічний характер і потребує подальших досліджень за участю людей. Майбутні дослідження можуть перевірити, чи вдасться активувати подібний механізм без голодування — за допомогою корисних бактерій, їхніх метаболітів або дієтичних втручань. Це потенційно могло б допомогти захищати здорові тканини під час лікування раку.

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