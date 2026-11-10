Голова Банку Кореї Шин Хьон Сон очолив комітет BIS — Korea Herald

Голову Банку Кореї Шин Хьон Сона призначили головою Комітету з платежів та ринкової інфраструктури при Банку міжнародних розрахунків (BIS). Він став першою людиною не зі США чи Європи, яка очолила цей орган, повідомляє Korea Herald.

Трирічний мандат

Термін повноважень Шин Хьон Сона розпочався 1 листопада та триватиме три роки. Комітет з платежів та ринкової інфраструктури розробляє міжнародні стандарти, покликані забезпечити безпеку й ефективність платіжних систем та інфраструктури фінансових ринків.

Представник Банку Кореї заявив на брифінгу, що стандарти CPMI мають особливе значення, оскільки формують основу фінансового регулювання у великих економіках.

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Попередні керівники комітету

Раніше комітет очолювали голова Банку Італії Фабіо Панетта, а також колишні заступники голови Банку Англії Джон Канліфф і Пол Такер. У Банку Кореї вважають, що призначення відображає міжнародний авторитет Шин Хьон Сона та досвід установи в інноваціях у сфері платежів, зокрема цифровізації й токенізації.

Центральний банк також очікує, що його керівництво комітетом посилить міжнародну увагу до ініціатив Банку Кореї з модернізації платіжних систем.

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