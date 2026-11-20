Голова Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США Майкл Селіг заявив у Вашингтоні, що платформи для торгівлі деривативами на блокчейні, зокрема Hyperliquid, не отримають окремих регуляторних правил. Такі майданчики зможуть пропонувати безстрокові ф’ючерси роздрібним трейдерам у США лише після отримання необхідних дозволів або через співпрацю зі зареєстрованою біржею, повідомляє CoinDesk.

Єдині вимоги для бірж

На форумі Capitol Crypto Forum, організованому The Hill і The Block, Селіг наголосив: використання блокчейну не звільняє торговельні платформи від вимог, що діють для традиційних бірж деривативів. За його словами, федеральний нагляд має сприяти тому, щоб криптовалютна торгівля відбувалася у США, а не переходила на закордонні майданчики.

Як приклад виходу криптокомпанії на регульований ринок Селіг навів біржу Backpack. Вона цього тижня отримала дозвіл на роботу американської біржі деривативів і клірингової палати, а також реєстрацію як ф’ючерсного брокера.

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Плани щодо торгівлі на базі Hyperliquid

Децентралізована біржа Hyperliquid наразі недоступна клієнтам у США, однак кілька компаній уже працюють над запуском пов’язаних із нею продуктів у регульованій моделі. Материнська компанія Kraken — Payward — у вересні оголосила про намір запропонувати безстрокові ф’ючерси через регульовану Комісією біржу Bitnomial Exchange з використанням блокчейну Hyperliquid. Для цього ще потрібне схвалення.

Компанія Hyperliquid Strategies також повідомила, що її дочірня структура HypeStrat Markets подала заявку на реєстрацію як ф’ючерсний комісійний брокер. У разі схвалення це потенційно дозволить клієнтам зі США торгувати на ринках, розгорнутих на Hyperliquid.

Претензії та регуляторна невизначеність

У травні CME Group та Intercontinental Exchange закликали розслідувати можливі маніпуляції ринком і можливі порушення санкцій на Hyperliquid. Водночас ані Комісія з цінних паперів і бірж США, ані Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США публічно не оголошували про примусові заходи проти платформи. Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу в середу внесла Hyperliquid до переліку підозрілих платформ для торгівлі віртуальними активами, заявивши про відсутність ліцензії та підозру щодо надання або просування послуг інвесторам Гонконгу.

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