Голова Doshisha перепросив за аварію човнів із двома загиблими — The Japan Times

У Кіото, Японія, голова ради опікунів освітнього фонду Doshisha Ейдзі Хатта перепросив за човнову аварію в префектурі Окінава, внаслідок якої загинули двоє людей. Це була його перша пресконференція після інциденту 16 березня, повідомляє The Japan Times.

Хатта висловив найглибші співчуття у зв’язку із загибеллю учениці Томоки Такеїсі та попросив вибачення у всіх причетних. Під час пресконференції він також ушанував пам’ять дівчини хвилиною мовчання.

Аварія біля узбережжя Хеноко

Два човни з учнями та членами екіпажу перекинулися поблизу району Хеноко в місті Наго на Окінаві. Це сталося під час освітньої програми неподалік від місця будівництва американського військового об’єкта, який має перебрати функції авіабази Корпусу морської піхоти США Футенма в місті Ґінован.

Хатта попросив вибачення за те, що пресконференцію провели лише через сім із половиною місяців після трагедії. Він пояснив, що Doshisha вирішила оприлюднити проміжний звіт про свої дії, оскільки повне розслідування потребуватиме часу. Раніше, 22 жовтня, у закладі створили комітет для розгляду політичної нейтральності освітньої програми школи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зауваження міністерства та відставка

За словами Хатти, він несе важку відповідальність після висновків Міністерства освіти Японії про серйозні проблеми в системі безпеки школи. Міністерство також заявило, що зміст занять про перенесення авіабази Футенма до району Хеноко порушував Основний закон про освіту, який передбачає політичну нейтральність навчання.

Голова Doshisha визнав, що освіту з питань миру проводили лише з однієї точки зору, і заявив про потребу виправлень. Він сказав, що піде у відставку після створення умов для поліпшення системи управління освітнім оператором, але хоче залишитися канцлером і членом ради опікунів, щоб завершити заплановані зміни.

Батьки Томоки Такеїсі після пресконференції заявили, що відчувають невимовний дискомфорт. Вони розкритикували школу за відсутність пресконференцій, зокрема після оприлюднення позиції міністерства щодо навчального змісту, та закликали її серйозно переосмислити, що означає бути підзвітною за свої дії.

Читай нас у