Голова ФРС США Ворш попередив, що ШІ може розчарувати — CNBC

Голова Федеральної резервної системи США Кевін Ворш під час виступу в Сан-Франциско заявив, що штучний інтелект матиме значний вплив на американську економіку та згодом позначиться на монетарній політиці. Водночас він попередив про ризики витіснення працівників автоматизацією і сценарій, за якого технологія не виправдає завищених очікувань, повідомляє CNBC.

Можливості та ризики для зайнятості

Ворш виступив перед створеною ним робочою групою з питань продуктивності та зайнятості. У промові він уживав щодо штучного інтелекту термін «суперінтелект» і назвав його новою силою в економічному та суспільному житті, яка вже трансформує економічну діяльність.

За сприятливого сценарію, за словами голови ФРС, технологія може забезпечити приріст продуктивності та прискорити реальне економічне зростання понад його нинішній діапазон, водночас підтримуючи зайнятість на рівні, близькому до повної. Менш позитивний варіант передбачає втрату робочих місць через автоматизацію і зростання безробіття.

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Сценарій розчарування ринку

Окремо Ворш описав можливість, за якої ШІ не принесе очікуваного ефекту. За його словами, після значних капіталовкладень і зростання фондового ринку очікувана віддача від інвестицій може знизитися, а оцінки акцій — впасти. Це може спричинити уповільнення економіки та помітніше зростання безробіття.

Ворш додав, що згодом економіка могла б відновитися, але без очікуваного підвищення продуктивності. Потенціал розвитку ШІ вже сприяв зростанню ринкових оцінок і залученню компаніями капіталу для конкуренції у цій сфері.

На конференції також заплановані дискусії за участю представників бізнесу, економістів і науковців. Завершальна розмова має відбутися за участю Ворша та керівника робочої групи Андріссена, співзасновника Andreessen Horowitz.

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