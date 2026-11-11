Голова комісії Кейсі заявить про хаос у соціальному догляді Англії — The Guardian

В Англії система соціального догляду за дорослими перетворилася на хаотичний набір місцевих служб без спільного бачення, заявить голова комісії з питань соціального догляду Луїза Кейсі. За її оцінкою, послідовні уряди фактично не приділяли належної уваги цій сфері, а нині в системі «ніхто не керує», повідомляє The Guardian.

Різні стандарти залежно від місця проживання

Кейсі готує пропозиції в межах масштабного перегляду системи догляду за дорослими. Вона має наголосити, що досвід людей, які потребують допомоги, суттєво різниться залежно від місця проживання: відрізняються стандарти послуг, процедури оцінювання потреб і час очікування.

За її словами, приватний сектор став домінантним у сфері догляду, водночас регулювання послуг часто виявлялося неефективним. Кейсі також вкаже на відсутність в Англії чіткої системи управління соціальним доглядом, через що уряду складно поліпшувати послуги та втілювати політичні рішення на практиці. На її думку, Франція, Німеччина та Японія мають зрозуміліші механізми координації цієї сфери.

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Заклик до нового підходу

Очікується, що Кейсі закличе до нового підходу до організації догляду, заснованого на «порядності, внеску та обов’язку піклуватися про наших сусідів, близьких і самих себе». Вона вважає, що система наблизилася до «моменту розплати».

Прем’єр-міністр підтримав перегляд, який очолює Кейсі, та прискорив його завершення на рік — до наступного року. Очікується, що план створення національної служби догляду увійде до наступної передвиборчої програми Лейбористської партії. Прем’єр також заявляв, що має намір використати заощадження від скасування механізму потрійного захисту державної пенсії в наступному парламенті для інвестицій у систему, побудовану за шотландською моделлю безоплатного персонального догляду. Водночас люди оплачуватимуть проживання та харчування.

Під час конференції служб у справах дітей і дорослих Кейсі також має повідомити, що письмово погодилася з висновками розслідування щодо пандемії Covid-19. Голова розслідування Гезер Галлетт раніше назвала сектор догляду за дорослими «дещо другорядним» у період пандемії. У будинках догляду у Великій Британії від Covid-19 померли понад 43 тисячі людей у період від березня 2020-го до липня 2022 року.

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