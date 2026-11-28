Голова комітету із закордонних справ нижньої палати Конгресу Колумбії Елізабет Джей-Панг Діас підтвердила дотримання політики одного Китаю під час зустрічі з послом КНР Чжу Цзіньяном. Про це повідомило китайське посольство на тлі поїздки дев’ятьох колумбійських законодавців до Тайваню, пише South China Morning Post.

Раніше Чжу також зустрівся зі спікером нижньої палати Ніколасом Баргілем, другим віцеспікером Еріком Веласко та представниками лівого альянсу «Історичний пакт» колишнього президента Густаво Петро. Колумбійський уряд публічно не коментував візит делегації до Тайваню.

Протест китайського посольства

Китайське посольство висловило протест після того, як один із сенаторів делегації назвав представника Тайваню в Боготі «послом». Дипмісія КНР назвала Тайвань «першою нездоланною червоною лінією» у відносинах із Колумбією.

Дев’ять учасників поїздки представляють сім політичних сил — від «Історичного пакту» до правих союзників президента Абелардо де ла Еспрієльї. За інформацією китайського посольства, глава МЗС Колумбії Омар Була сказав Чжу, що прихильність країни до політики одного Китаю «ніколи не змінювалася і не зміниться».

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Суперечка навколо візиту

Сенатор Агмет Ескаф, який входить до делегації, зажадав поваги після того, як китайський дипломат назвав законодавців «некомпетентними». Чжу заявив, що поїздка парламентарів до Тайваню є «серйозною помилкою неналежного втручання у внутрішні справи Китаю», та додав: «Повага здобувається повагою».

Ескаф у відкритому листі відповів, що називати депутатів «некомпетентними» та «маніпульованими» не личить акредитованому дипломату. Тим часом міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзя-лун прийняв колумбійську делегацію в Тайбеї. Її очільник, перший віцеспікер нижньої палати Сімон Моліна, заявив про намір просувати політику, яка полегшить поїздки та торгівлю з Тайванем.

Колумбія змінила дипломатичне визнання з Тайбея на Пекін у 1980 році. Китай є другим найбільшим торговельним партнером країни після США.

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