Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил Роджер Вікер заявив, що повернення парових катапульт на авіаносці ВМС США є неприйнятним. Заяву він зробив під час слухань щодо затвердження Хунг Као на посаді міністра військово-морських сил США, повідомляє The War Zone.

Суперечка щодо систем запуску

Раніше президент США Дональд Трамп доручив ВМС підготувати план заміни електромагнітної системи запуску літаків EMALS та вдосконалених підйомників для боєприпасів AWE на майбутньому авіаносці USS Doris Miller класу Ford. Йшлося про перехід на парові та гідравлічні системи.

Сенатор-демократ Тім Кейн під час слухань заявив, що моряки, які працювали і з паровими, і з електромагнітними катапультами, позитивно оцінювали EMALS. За його словами, зміна вже розробленої конструкції або повернення до попередніх технологій збільшить витрати та зменшить можливості авіаносців.

Ризики для програми Ford

EMALS і AWE мали проблеми з надійністю та технічним обслуговуванням. Водночас їхня заміна, за даними видання, вимагатиме масштабного перепроєктування: конструкція кораблів класу Ford, енергетична система та компонування польотної палуби розраховані на ці технології.

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USS Gerald R. Ford нині є єдиним авіаносцем цього класу, що перебуває в експлуатації. Майбутній USS John F. Kennedy пройшов попереднє приймання у вересні, але ще не введений до складу флоту. USS Enterprise будується, а на будівництво USS Doris Miller укладено контракт. Роботи над усіма трьома кораблями відстають від графіка.

Позиція Сенату

Виконувач обов’язків міністра ВМС Хунг Као заявив, що затримки, пов’язані з EMALS та електромагнітними підйомниками, відтягують програму на сім років. Він також сказав, що протягом п’яти років у США може бути дев’ять авіаносців замість 11, і додав, що прагне прискорити процес. Водночас Као не дав чіткої відповіді, чи підтримує повернення парових катапульт.

Комітет Сенату з асигнувань у пояснювальній записці до проєкту оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік застеріг, що такий редизайн може коштувати багато мільярдів доларів і затримати програму на роки. Комітет доручив ВМС подати порівняльний аналіз ефективності систем, витрат, потреб у персоналі та впливу можливого перепроєктування на бойові можливості авіаносців.

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