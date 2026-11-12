Голова Конституційного трибуналу Польщі знову спробує потрапити до будівлі — Polsat News

У Польщі голова Конституційного трибуналу Богдан Свєнчковський прибув до будівлі суду, щоб здійснити чергову спробу потрапити всередину. Перед будівлею зібралися люди, які протестують проти останніх змін у суді, повідомляє Polsat News.

Заява про рішучіші дії

У середу Свєнчковський заявив, що має намір зробити «більш рішучу спробу» потрапити до Конституційного трибуналу. За його словами, він планував діяти за участі судового виконавця та в супроводі поліції.

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Голова трибуналу назвав ситуацію «станом безправ’я» та заявив, що він не може тривати вічно. Також Свєнчковський висловив думку, що Польща має знову стати демократичною правовою державою.

Протест біля суду

Під час прибуття Свєнчковського до штаб-квартири Конституційного трибуналу біля входу вже перебували протестувальники. Вони виступають проти останніх змін, здійснених у суді. Польське видання позначило свою публікацію як таку, що оновлюється.

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