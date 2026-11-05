Голова Конституційного трибуналу Свєнчковський закликав поліцію піти — Interia

У Польщі голова Конституційного трибуналу Богдан Свєнчковський знову прийшов до будівлі установи та закликав поліцейських залишити її територію. Як повідомляє Interia, він заявив, що правоохоронці, на його думку, перебувають там незаконно.

Звернення до поліцейських

Під час виступу Свєнчковський тримав у руці посвідчення та стверджував, що цей документ дає йому право наказати поліції залишити територію Конституційного трибуналу. Він також звинуватив поліцейських у виконанні наказів «узурпаторки, яка навіть не є суддею».

Свєнчковський заявив, що дії правоохоронців можуть бути визнані злочином, і звинуватив їх у причетності до «державного перевороту, що порушує конституційний лад». Він також розкритикував керівників поліцейської операції, які, за його словами, не показуються публічно.

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Суперечка навколо трибуналу

30 жовтня суддя Анна Корвін-Пйотровська видала розпорядження про перерву у виконанні обов’язків Свєнчковського та віцеголови Конституційного трибуналу Бартломея Соханьського. Після цього конфлікт навколо установи загострився, а біля її будівлі посилилися протести, в яких брали участь, зокрема, політики правих партій.

Представники поліції раніше пояснювали, що рішення про те, хто може зайти на територію будівлі, ухвалює її адміністратор, а не працівники поліції.

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