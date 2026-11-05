Голова НБП Глапінський допустив підвищення ставок у Польщі в січні — RMF24

Голова Національного банку Польщі Адам Глапінський заявив, що Рада з монетарної політики Польщі може підвищити процентні ставки в січні, якщо посилюватимуться інфляційні ризики. Наразі регулятор залишив ставки без змін, а референтна ставка НБП збереглася на рівні 3,75%. Про це повідомляє RMF24.

Ризики для інфляції

За словами Глапінського, перспективи на новий рік стали менш визначеними. Серед ризиків для інфляції він назвав тривале збереження високих цін на енергетичну сировину та внутрішні регуляторні рішення, що впливають на вартість електроенергії й пального.

Голова НБП зазначив, що тривале зростання цін на сировину може позначитися на вартості інших товарів і послуг. За його словами, Рада бачить ці ризики й готова діяти, якщо вони наростатимуть. Він наголосив, що регулятор не зволікатиме з реакцією у разі посилення інфляційних загроз.

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Рішення щодо ставок ще не ухвалено

Глапінський сказав, що позиція членів Ради істотно змінилася порівняно з ситуацією кілька місяців тому, коли обговорювали можливість зниження ставок. Водночас він застеріг, що рішення про їхнє підвищення ще не ухвалене. Також невідомо, чи може йтися про одноразовий крок, чи про початок циклу посилення монетарної політики.

На думку голови НБП, листопад буде важливим місяцем для подальших рішень. Рада має оцінити остаточний вплив цін на енергоносії та державного регулювання на інфляцію. Від початку року польський регулятор один раз знизив ставки — на початку березня на 0,25 відсоткового пункту.

Під час пресконференції Глапінський також повідомив, що НБП накопичив 700 тонн золота вартістю 355,7 млрд злотих і не бачить підстав припиняти закупівлі металу.

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