Голова NPA Угарі Нона подала у відставку — ABC News Australia

Голова правління та членкиня ради директорів NPA Family and Community Services Угарі Нона оголосила про відставку в Австралії. Вона повідомила про це у Facebook, коли ABC News Australia почала анонсувати розслідування програми Four Corners про насильство щодо дітей у центрі догляду Injinoo Child Care Centre на крайньому півночі Квінсленду.

Нона заявила, що залишає обидві посади після 14 років роботи, однак не пояснила причини рішення та не згадала скандал у Injinoo. Її відставка стала першою зміною на рівні правління NPA від початку скандалу навколо дитячих закладів організації.

Вирок колишній працівниці

Колишню працівницю центру Едвіну Лінг у червні ув’язнили на чотири роки з правом подати на умовно-дострокове звільнення не раніше ніж через рік. У 2024 році вона фізично напала на трьох хлопчиків 82 рази протягом трьох днів. Наймолодшій дитині було 13 місяців.

Суддя окружного суду Квінсленду Дін Морзон KC назвав дії Лінг жорстокими та садистськими, а також грубим порушенням довіри. За його словами, вона була абсолютно непридатною для роботи у сфері догляду за дітьми.

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Питання до керівництва NPA

В інтерв’ю Four Corners Нона захищала дії NPA та сказала, що не переглядала відео з камер спостереження, на якому зафіксовано насильство. Вона також повідомила, що працівників організації не притягували до дисциплінарної відповідальності.

Регулятор штату заявляв про системні недоліки в роботі дитячих закладів NPA, зокрема в управлінні, нагляді та оцінюванні ризиків. Нона стверджувала, що NPA звернулася до поліції одразу після того, як дізналася про інциденти. Водночас поліція Квінсленду повідомила, що розслідування розпочали після заяви члена громади 13 вересня 2024 року — вже після звільнення Лінг із центру.

Four Corners також встановила, що Injinoo належить до 473 сервісів догляду за дітьми, які працюють поза Національною системою якості. Такі заклади не мають тих самих національних стандартів, процедур оцінювання та публічних рейтингів, що застосовуються до більшості австралійських дитячих центрів.

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