Голова ODM заявила, що партія претендує на посаду заступника президента — Nation Kenya

Голова кенійської партії Orange Democratic Movement (ODM) Гледіс Ванга заявила в Лодварі, що партія розраховує на рівний розподіл влади з United Democratic Alliance (UDA) президента Вільяма Руто після виборів 2027 року. За її словами, UDA має висувати кандидата в президенти, а ODM претендуватиме на посаду заступника президента. Про це повідомляє Nation Kenya.

Умови для переговорів

Ванга виступила перед делегатами осередку ODM в окрузі Туркана під час серії меморіальних мітингів. Вона заявила, що партія подолала внутрішню нестабільність після смерті її лідера Раїли Одінги та зберегла більшість прихильників.

За словами Ванги, для переговорів про розподіл найвищих державних посад ODM має здобути значну кількість виборних мандатів у кенійських округах. Це, на її думку, дало б партії змогу вимагати десять міністерських посад. Вона також закликала місцевий осередок зміцнювати структури на місцях і координувати роботу з делегатами, а не зосереджуватися лише на виборі кандидата.

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Боротьба за Туркану

Депутат парламенту Джунет Мохаммед заявив, що Туркана залишається опорним регіоном ODM. Він сказав, що партія прагне повернути посаду губернатора округу та здобути інші мандати на місцевих виборах. Заступник лідера ODM Сімба Араті пообіцяв завчасно провести чесні внутрішньопартійні праймеріз для визначення кандидата на посаду губернатора.

Після смерті Одінги ODM програла два довибори в Туркані, а її окружний осередок розділився на два угруповання. Їх очолюють депутати Арико Намоїт і Еквом Набуїн, які також прагнуть стати кандидатом ODM у губернаторських перегонах. Генеральна секретарка партії Кетрін Оманьйо закликала делегатів уникати внутрішніх суперечок і залучати нових членів.

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