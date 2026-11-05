Голова ПА НАТО закликав поглибити партнерство з державами Затоки — The National

Президент Парламентської асамблеї НАТО Маркос Перестреллу під час візиту до Абу-Дабі, ОАЕ, закликав поглиблювати партнерство між Альянсом і державами Близького Сходу. Він заявив, що безпека Європи та регіону Перської затоки тісно взаємопов’язані, а сторони можуть обмінюватися досвідом, здобутим у війнах в Україні та Ірані.

За даними The National, Перестреллу наголосив: у сучасному світі жодна країна не може діяти самостійно, тому співпрацю з партнерами слід посилювати. Він також зазначив, що потрясіння на Близькому Сході суттєво впливають на Європу, як і європейські кризи — на держави регіону.

Уроки протидії дронам

Перестреллу назвав ОАЕ прикладом реагування та стійкості, згадавши оборону країни від іранських атак. Видання повідомляє, що під час війни Тегеран відповів на удари США та Ізраїлю атаками балістичними ракетами й безпілотниками по сусідніх державах Затоки. ОАЕ зазнали найбільшої кількості атак: по країні випустили понад 550 балістичних ракет і 2265 дронів, більшість яких перехопили або знищили до досягнення цілей.

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Голова асамблеї заявив, що Україна та країни Затоки можуть переймати досвід одна в одної у протидії новим засобам ведення війни. Держава-агресор Росія широко застосовує у війні проти України безпілотники Shahed іранської розробки, які Іран також використовував проти держав Затоки. У березні українські фахівці прибули до ОАЕ, Катару та Саудівської Аравії, щоб консультувати щодо протидії атакам дронів, а президент Володимир Зеленський запропонував постачати регіону недорогі дрони-перехоплювачі.

Стамбульська ініціатива

Одним зі шляхів зміцнення зв’язків Перестреллу назвав розвиток Стамбульської ініціативи співробітництва НАТО, започаткованої 2004 року. Вона є механізмом взаємодії Альянсу з ОАЕ, Кувейтом, Катаром і Бахрейном. За його словами, цю ініціативу потрібно розвивати, реалізовувати та посилювати.

Представники НАТО та держав-партнерів із Затоки зустрічалися на полях саміту Альянсу в Анкарі в липні 2026 року. Під час цих переговорів було започатковано великі проєкти у сфері морської безпеки та протидії безпілотникам. Перестреллу також заявив, що всі країни НАТО досягли цілі щодо витрат на оборону на рівні 2% ВВП у 2025 році та рухаються до нового орієнтиру — 5% ВВП на оборонні потреби до 2035 року.

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