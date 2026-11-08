Голова PiS Качинський закликав скасувати акції на час жалоби в Польщі — RMF24

Голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський закликав скасувати всі маніфестації, заплановані у Польщі на 8 та 9 листопада. Звернення пролунало після запровадження національної жалоби через смертельну атаку на Головному ринку Кракова, повідомляє RMF24.

Заклик скасувати маніфестації

Речник PiS Рафал Бохенек заявив у соцмережі X, що Качинський закликав скасувати акції, які організовують у зв’язку з діями урядової коаліції щодо Конституційного трибуналу. За його словами, політик попросив зробити це як знак поваги до невинних жертв нападу в Кракові.

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав розпорядження про запровадження національної жалоби 8 і 9 листопада. Водночас речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Ґалецька повідомила, що рішення про скасування заходів до Дня незалежності, зокрема Маршу незалежності у Варшаві, наразі немає.

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Атака на Головному ринку Кракова

Увечері 7 листопада замаскований 24-річний чоловік в’їхав автомобілем у натовп на Головному ринку Кракова, а потім відкрив вогонь. Загинули шість людей, ще 16 дістали поранення, серед них і нападник. Поранень також зазнали двоє поліцейських; за даними RMF24, один із них бореться за життя в лікарні.

У будинку нападника в Островці-Свентокшиському виявили тіла трьох людей — двох жінок і чоловіка. За даними RMF24, це були його 21-річна сестра та батьки. У Варшаві планують посилити безпекові заходи: збільшити кількість поліцейських і встановити бар’єри на Королівському тракті.

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