Голова Ради старійшин луо не прийняв Калонзо Мусьйоку в Кенії — Nation Kenya

Голова Ради старійшин луо Одунгі Ранда не прийняв лідера партії Wiper Patriotic Front Калонзо Мусьйоку, який прибув до регіону Ньянза в Кенії. Делегація Мусьйоки планувала відвідати Ранду в його офісі в меморіальній залі Офафа в Кісуму перед поїздкою до округів Хома-Бей і Мігорі, однак зустріч не відбулася, повідомляє Nation Kenya.

Суперечливі версії

Мусьйока заявив журналістам, що старійшини нібито отримали вказівку не зустрічатися з його делегацією. Політик Ерік Окейо стверджував, що напередодні сторони погодили зустріч 14 представників луо з такою самою кількістю старійшин камба, але домовленість зірвалася близько 19:00.

Ранда відкинув ці твердження. За його словами, він не отримував офіційного листа чи іншого повідомлення від Мусьйоки або його команди щодо запланованої зустрічі. Він також заявив, що розглядає можливість юридичних дій проти Окейо через нібито наклеп і шкоду репутації.

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Позиція голови Ради

Ранда назвав меморіальну залу Офафа культурною святинею громади луо, а не місцем для політичних заходів чи символічних заяв політиків. Водночас він сказав, що готовий зустрітися з делегацією старійшин камба у своєму будинку в Боя, окрузі Ньяндо, якщо розмова матиме суто культурний, а не політичний характер.

Голова Ради заявив, що старійшини луо одностайно вирішили підтримати переобрання президента Кенії Вільяма Руто у 2027 році. Він пов'язав таку позицію з участю громади в уряді широкої коаліції та згадав державні призначення, програму доступного житла й інфраструктурні проєкти. Запланована зустріч Мусьйоки з архієпископом Морісом Мухатією, головою Конференції католицьких єпископів Кенії, також не відбулася через його відсутність.

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