Голова ради заявив про загибель 12 членів родини в Нігерії — Premium Times Nigeria

Голова місцевої ради Марадуна Санусі Досара заявив, що під час нападу на село Гідан-Таба у штаті Замфара в Нігерії загинули 12 членів однієї родини. За його словами, серед загиблих були батько, його дружини та малі діти.

Пожежа в кімнаті

Як повідомляє Premium Times, напад стався в суботу ввечері. За версією місцевого джерела, яку наводить Vanguard, родина Мухаммаду Сані сховалася в кімнаті, коли озброєні чоловіки увійшли до громади в окрузі Досара-Бірнін-Кая.

Джерело стверджує, що нападники вимагали від людей відчинити двері, а після відмови підпалили простір довкола кімнати. Досара, який у неділю очолив похоронну молитву за загиблими, сказав, що люди померли від сильного жару, а не від безпосереднього контакту з полум’ям.

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Викрадення жителів

Під час рейду також викрали кількох жителів села. За словами голови ради, місцеві добровольці перехопили нападників, вступили з ними у перестрілку та звільнили частину викрадених. Точну кількість викрадених досі не встановили через напружену ситуацію в громаді.

Нігерійські медіа наводять різні дані про кількість загиблих. Досара повідомив про 12 жертв, LEADERSHIP — про 11, а журналіст Бакатсіне, якого цитує Daily Post, — про 13 загиблих: Сані Данваво та 12 членів його родини. LEADERSHIP також писало, що Мухаммаду Сані був пов’язаний із місцевою групою добровольців і міг бути ціллю нападників через протидію озброєним угрупованням.

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