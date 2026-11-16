Голова Рахункової палати Німеччини бачить потенціал економії у 17 млрд євро — Der Spiegel

У Німеччині президент Федеральної рахункової палати Ансгар Гевелінг заявив, що скасування податкових пільг із доведеною неефективністю або тих, що шкодять клімату, може вивільнити для федерального бюджету 17 млрд євро на рік.

Про це Гевелінг сказав газеті Rheinische Post, повідомляє Der Spiegel. За його словами, уряд Німеччини часто не може підтвердити успішність субсидій, а для таких програм регулярно немає навіть цілей, які можна перевірити.

Занепокоєння через запозичення

Гевелінг також висловив занепокоєння значною часткою нових запозичень у федеральному бюджеті. Він заявив, що Німеччина ще може витримувати нинішню ситуацію, однак не в довгостроковій перспективі. На його думку, країні потрібно повернутися до життєздатного федерального бюджету.

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Президент Федеральної рахункової палати, який очолює установу протягом року, закликав переглянути зміни до механізму боргового гальма, закріплені в Основному законі до приходу до влади коаліції Союзу і СДПН. Він наголосив на необхідності повернення до дієвого правила обмеження боргу та заявив, що спеціальні фонди в довгостроковій перспективі не є доброю ідеєю.

Бюджет на 2027 рік

Коаліційний комітет Союзу і СДПН має у вівторок обговорити невирішені питання бюджету на 2027 рік. Бюджетний комітет Бундестагу вже досяг домовленості минулого тижня, однак відкритим залишається, зокрема, питання запланованого зниження податку на електроенергію для всіх через відсутність компенсаційного фінансування. Остаточне рішення щодо федерального бюджету ухвалюватиме парламент.

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