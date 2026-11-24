Голова Комітету з розвідки Сенату США Том Коттон заявив, що Конгрес має розслідувати обставини навколо Nvidia та сінгапурської компанії Megaspeed після повернення Дженсена Хуанга на посаду президента і генерального директора Nvidia. Як повідомляє The Hill, президент Дональд Трамп виступив за поновлення Хуанга, а акції Nvidia в понеділок зросли більш ніж на 30%.

Експортний контроль чипів

Коттон написав у X, що від початку попереджав адміністрацію про ризик отримання Китаєм найсучасніших американських чипів через контрабанду та віддалений доступ. Сенатор назвав суперечку довкола Nvidia і Megaspeed лише частиною ширшої проблеми та заявив, що Конгрес ухвалить двопартійні законопроєкти про експортний контроль чипів, зокрема його Chip Security Act.

Американські посадовці підозрюють, що Megaspeed, яка придбала у Nvidia передові чипи на мільярди доларів, могла обійти експортні обмеження. Міністерство торгівлі США цього тижня внесло Megaspeed та кілька інших компаній із Південно-Східної Азії до торговельного чорного списку через міркування національної безпеки.

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Слухання в Сенаті

Хуанг має свідчити перед Банківським комітетом Сенату 3 грудня. Деякі республіканці також закликали заслухати міністра торгівлі Говарда Латніка щодо того, чому відомство раніше не заборонило продаж чипів Megaspeed.

Член Банківського комітету Сенату Джон Кеннеді припустив, що Міністерство торгівлі могло свідомо дозволити Nvidia та Megaspeed обходити експортні обмеження. Він закликав заслухати Латніка та міністра фінансів Скотта Бессента під присягою, щоб отримати відповіді на запитання про дії відомств.

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